Lavagna: no alla diga che piace sia alla sinistra sia alla destra - LevanteNews

“No alla diga Perfigli”; “No alla cementificazione del fiume”. Ennesimo sit-in stamattina in via Fieschi a Lavagna per dire l’ennesimo no alla diga che piace sia alla sinistra che l’aveva progettata, sia alla destra che, dopo anni, vuole realizzarla nonostante il progetto sia considerato da molti esperti comunque superato e che non siano stati studiati gli effetti che la diga potrebbe avere sulla sponda destra dell’Entella.

La manifestazione è stata organizzata dal Comitato “Giù le mani dal fiume Entella”. Intanto si attende che la Soprintendenza si esprima su un eventuale vincolo sul napoleonico “seggiun”, vincolo che scongiurerebbe la costruzione della diga. E si attende che la Città metropolitana, con tutti i suoi membri tigullini, disponga l’eliminazione della diga fatta di detriti alla foce del fiume.