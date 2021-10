Domenica 17 ottobre le parrocchie di Lavagna organizzano la Castagnata: appuntamento dalle 15 alle 18.30 in piazza Marconi.

Durante il pomeriggio, a partire dalle 16, è prevista una caccia al tesoro. Una gustosa giornata autunnale di comunità dove non mancheranno giochi organizzati per bambini e ragazzi lungo le vie del centro storico. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.