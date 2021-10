Fontanabuona: "Il tunnel è simbolo del futuro e di sicurezza" - LevanteNews

“Ci abbiamo lavorato sodo, senza chiacchiere ma con i fatti. Ed è davvero una notizia importante per tutti che il tunnel della Fontanabuona rientrerà nell’accordo di governo tra ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili e Aspi”: così in un post su facebook Raffaella Paita presidente della Commissione Trasporti.

“Mi ero occupata tanto del tunnel durante il mio mandato da Assessore regionale. Avevo portato avanti la progettazione fino al livello definitivo. Poi la battuta d’arresto dopo il cambio di maggioranza in regione. Mi sono data un obiettivo: finire tutto quello che avevo iniziato come se quella battuta d’arresto non ci fosse stata e avessi potuto continuare il mio lavoro per il territorio”.

“E’ un obiettivo anzitutto con me stessa, con la mia forza di volontà, con il mio amore per il lavoro per il territorio, con l’idea che la politica in fondo è provare a cambiare in meglio la vita delle persone – aggiunge – E gioisco al pensiero che grazie a quel tunnel i bimbi potrebbero arrivare prima a scuola, le aziende potrebbero insediarsi in nuovi spazi e gli anziani potrebbero essere più vicini ad un centro di cure. Quel tunnel e’ un simbolo di futuro ma anche di sicurezza per i cittadini”.

“Questo per me vuol dire rilanciare veramente un territorio. È la caparbietà che viene premiata, di quella politica che non rinuncia a pensare in grande. Una straordinaria vittoria dei sindaci dopo anni di battaglie. Un’opera che può dare il via anche alla Gronda di Levante. Ma questo è solo un primo passo. Ora vogliamo vedere il tunnel realizzato in tempi rapidi. Avanti così, sulla strada degli investimenti e delle infrastrutture”.