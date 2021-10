Entella, Volpe è deluso: "Un'ingenuità pagata cara" - LevanteNews

“Un’ingenuità da parte nostra e il Siena ha vinto. Era una partita che poteva finire tranquillamente 0-0 con un tempo per parte e invece è bastato poco per rovinare tutto”: è deluso Gennaro Volpe al termine della sconfitta della Virtus Entella in casa della formazione toscana a seguito del rigore trasformato da Varela.

“Le tante assenze e i pochi cambi soprattutto in difesa pesano e nel secondo tempo la stanchezza è venuta fuori e non siamo riusciti a renderci pericolosi – ha aggiunto – Purtroppo mi aspettavo di essere in un’altra posizione di classifica e invece troppe cose non vanno, dobbiamo migliorare e cambiare questo andazzo”.

“I ragazzi hanno qualche difficoltà soprattutto dal punto di vista mentale, ogni partita subiamo un gol. Le assenze non devono essere un’alibi ma le troppe assenze ci stanno penalizzando”.