Chiavari: memorial Romano Caselli, si impone "Capitani coraggiosi" - LevanteNews

Dallo Yacht Club Chiavari

Sabato 16 ottobre 2021, con partenza alle ore 12:30, organizzata nelle acque del Golfo Tigullio dallo Yacht Club Chiavari, si è svolta la Regata Sociale Open– Jeanneau Cup 2021 – Memorial Romano Caselli, aperta a tutte le imbarcazioni delle Classi ORC, IRC, Libera e Jeanneau, regata di chiusura del Campionato Vela d’Autunno 2021 YCC.

La regata è stata realizzata grazie al contributo e alla collaborazione della famiglia Caselli, che tiene sempre vivo il ricordo di Romano, tragicamente e prematuramente scomparso 22 anni fa, ma ancora oggi vivo nell’affetto di tutti. Romano Caselli, appassionato di mare e di pesca, amava Chiavari e partecipava intensamente alla vita cittadina e alla vita del suo Circolo.

Anche quest’anno all’interno della Regata Sociale Memorial Romano Caselli si è tenuta la Jeanneau Cup, grazie alla collaborazione che lega ormai da anni lo Yacht Club Chiavari e Union Yachts di Lavagna di Renato e Giovanna Fontana, importatori delle imbarcazioni Jeanneau. Le imbarcazioni Jeanneau iscritte, divise nelle varie Classi, hanno partecipato alla Jeanneau Cup; le stesse inoltre sono state inserite anche alle Classifiche della Regata Sociale Open.

La gara si è svolta in una giornata caratterizzata da un bel sole, mare calmo e vento da Ovest, in partenza sui 6 nodi e poi in aumento fino ad arrivare a 10 nodi; una situazione ideale per regatare.

Ecco i vincitori:

In Classe ORC:

– Categoria Soci e vincitore Overall: CAPITANI CORAGGIOSI 3 di Federico Felcini e Guido Santoro (YC Chiavari);

In Classe IRC:

– Vincitore Overall: SPEEDSTER di Maria De Leo (CUS Vela Milano);

In Classe Crociera:

– Categoria Non Soci YCC e vincitore Overall: LINUS di Roberto Gallotti (CN Rapallo)

– Categoria Soci YCC: FILIBLU’ di Luigi Polenghi (YC Chiavari);

Jeanneau Sailing Cup 2021:

MICOL di Paolo Gregoretti (Yacht Club Chiavari).

La Regata Sociale Open è stata la terza ed ultima prova del Campionato Vela d’Autunno YCC 2021 (dopo la Coppa Giorgio e Lella Gavino del 18-19 settembre e la Coppa e Trofeo Dallorso del 2-3 ottobre).

Sabato 16 ottobre sono state quindi premiate anche le imbarcazioni che si sono aggiudicate la vittoria nel Campionato:

– in Classe ORC1: CAPITANI CORAGGIOSI 3 di Federico Felcini e Guido Santoro (Yacht Club Chiavari);

– in Classe ORC2: MARIEL di Federico Massari (YC Chiavari);

– in Classe IRC: SPEEDSTER di Maria De Leo (CUS Vela Milano);

– in Classe Crociera: ARIA DI BURRASCA di Franco Salmoiraghi (LNI Sestri Levante)

Inoltre si è aggiudicata il Trofeo Challenge Campionato Vela d’Autunno YCC l’imbarcazione CAPITANI CORAGGIOSI 3 di Federico Felcini e Guido Santoro (Yacht Club Chiavari), 1° classificatasi Overall in Classe ORC, la Classe che quest’anno ha visto più imbarcazioni iscritte al Campionato.

Durante la premiazione, come tutti gli anni, è stato consegnato il Trofeo Memorial Romano Caselli, riconoscimento riservato a persone che hanno dedicato la propria vita al mare e alla vela. Quest’anno è stato premiato Giuseppe Di Capua, notissimo maestro d’ascia del Tigullio.

Ecco la motivazione:

A Giuseppe Di Capua

Abbiamo quasi sempre assegnato questo nostro premio a chi andava per mare, o per lavoro o per passione; quest’anno lo diamo a chi per mare ci faceva andare gli altri.

Giuseppe, nato a Lavagna in Via dei Devoto, come ha detto lui stesso in un’intervista è nato sul mare e “da bambino era sempre in spiaggia e vedeva i cantieri che producevano i gozzi lavagnini famosi in tutta la Liguria”.

Ed è andata proprio così: quei sogni infantili sulla spiaggia, sono poi diventati realtà. E prima ha lavorato come garzone in quei “famosi cantieri”, dove una volta si andava gratuitamente per imparare il mestiere, poi è divenuto sempre più abile fino a diventare uno dei più famosi maestri d’ascia dei gozzi lavagnini.

Da una realtà da piccolo artigiano, la sua carriera lo ha portato ad ingrandirsi fino ad avere un vero cantiere.

Ma i tempi cambiano, arrivano le barche in vetroresina, gli splendidi gozzi in legno via via diventano sempre più oggetto d’amatore più che mezzi per navigare, per cui il nostro grande maestro d’ascia a un certo punto ha dovuto smettere l’attività.

Ma i suoi gozzi resteranno sempre una splendida testimonianza per chi ama il mare e le cose belle, proprio come amava il mare e le cose belle Romano, che con il suo splendido gozzo latino Elena, il nome di sua madre, è andato a pesca con gli amici per lunghi anni.

E’ quindi con grande piacere che consegniamo il Memorial Romano Caselli 2021 a Giuseppe di Capua