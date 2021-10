Camogli: Teatro Sociale, "prima" con lo Janoska Ensemble e un mare di applausi - LevanteNews

Il breve saluto del sovrintendente e direttore artistico Giuseppe Acquaviva; poi l’entrata in scena dello Janoska Ensemble di Bratislava che con “Revolution” ha aperto la stagione del Teatro Sociale di Camogli. Platea esaurita e pochi posti liberi nei palchi per il primo dei 19 spettacoli in cartellone da stasera al 31 dicembre.

Concerto apprezzatissimo con prolungati e convinti applausi.

Prossima data venerdì 22 ottobre con “Around Pino”, aperitivo in jazz che vedrà riuniti Tullio De Piscopo alla batteria, Dado Moroni al pianoforte e Aldo Zunino al contrabbasso.

Tutte le informazioni su www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro.