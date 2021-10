Camogli: teatro Sociale, il Comune replica a Pompei - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

“Poche idee e confuse” verrebbe da dire leggendo le dichiarazioni del Consigliere Claudio G. Pompei in merito al Teatro Sociale.

Innanzitutto dimostra come sempre di non leggere gli atti e di non essere a conoscenza del protocollo predisposto in accordo tra Comune di Camogli e Fondazione Teatro Sociale, già oggetto di una delibera che il Consigliere riceve in qualità di Capogruppo.

In secondo luogo la Fondazione, come è noto, è un organo autonomo la cui gestione non è demandata ad altri.

Il Comune di Camogli ha la facoltà di mettere in atto le misure possibili a sostegno dell’attività della Fondazione (come sancito appunto dal protocollo in via di sottoscrizione) e fornire tutto l’appoggio e il supporto necessario per contribuire alla riapertura del nostro Teatro Sociale, centro culturale e motivo di orgoglio per tutti i cittadini.

L’obiettivo comune è quello di lavorare in sinergia per il prosieguo di questa stagione che ci auguriamo segni la ripresa dopo il fermo forzato della pandemia e la rinascita del nostro Teatro!