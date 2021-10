Sestri: furto aggravato e droga, arrestato 35enne - LevanteNews

La scorsa serata, a Sestri Levante, i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Genova, hanno arrestato un 35enne con pregiudizi di polizia, attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali presso una Comunità sita in quel comune. L’uomo infatti è stato condannato a quasi 3 anni di reclusione, per cui è stato ristretto presso il carcere di Chiavari per furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio commessi, reati commessi nel 2018.