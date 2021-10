Recco: per il terzo appuntamento del Festival Elias Bruno - LevanteNews

Da Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso newsletter

Terzo appuntamento del Festival Recco in Musica domenica 17 ottobre alle ore 17.30, sempre all’Oratorio San Martino (annesso alla Santuario Nostra Signora del Suffragio). Ad esibirsi sarà il pianista rapallese Elias Bruno Urbina, allievo dei Corsi di Musica che il GPM Gruppo Promozione Musicale organizza a Camogli da diversi anni. Elias inizia gli studi con Nicola Ferrari e successivamente prosegue con Dario Bonuccelli; nonostante la giovane età, è già vincitore di concorsi nazionali e ha partecipato a vari concerti come solista e in duo.

Recentemente si è esibito a Genova nel cortile di Palazzo Tursi in occasione dei “Rolli Days”, kermesse ultradecennale in cui i palazzi storici della città vengono aperti alle visite e accolgono esibizioni musicali. Il programma del concerto è incentrato sul pianoforte dell’800: dal 1802 con la Sonata “Tempesta” di Ludwig van Beethoven al 1884 di “Preludio Corale e Fuga” di César Franck, passando per i Pezzi lirici Op. 12 scritti da Edvard Grieg nel 1867. Grazie al contributo del comune di Recco, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti; la prenotazione è obbligatoria e all’entrata sarà richiesta l’esibizione del green pass, come da normativa vigente. Dopo il concerto sarà possibile cenare dal Ristorante Ö Vittorio a prezzo promozionale.

In occasione del concerto, sarà possibile rinnovare la propria associazione al GPM: un grande aiuto alla nostra attività che vuole puntare sempre più in alto. Per informazioni e prenotazioni potete contattarci alla nostra mail gpmusica@libero.it o al nostro numero WhatsApp 3395839136; è anche possibile consultare il nostro sito www.gpmusica.info o la nostra pagina Facebook