Recco: Lega, domenica gazebo referendum giustizia - LevanteNews

Dalla Lega per Salvini Premier Golfo Paradiso

In occasione della campagna di raccolta firme della Lega Salvini Premier per i referendum sulla giustizia, la Lega Golfo Paradiso organizza per questo fine settimana un gazebo a Recco il giorno domenica 17 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 presso Passo Assereto.

Per poter firmare è necessario essere muniti di un documento d’identità in corso di validità.

Di seguito i sei referendum per i quali si raccoglieranno le firme:

1. Riforma del CSM;

2. Responsabilità diretta dei magistrati;

3. Equa valutazione dei magistrati;

4. Separazione delle carriere;

5. Limiti agli abusi della custodia cautelare;

6. Abolizione del decreto Severino.

Presso i gazebo continuerà la Campagna Tesseramenti.