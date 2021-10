Rapallo: "Il servizio che porta gli uffici comunali a casa tua" - LevanteNews

Dalla pagina fb del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Forse non tutti conoscono Linkmate, il servizio telematico che porta gli uffici comunali a casa tua. La piattaforma permette a privati e professionisti di gestire comodamente e in ogni momento, da computer o cellulare, molteplici attività tra le quali:

Gestire i Tributi comunali. Visionare gli importi versati, dovuti e i documenti di pagamento.

Visionare i dati catastali degli immobili.

Comunicare direttamente con gli uffici.

Per utilizzare la piattaforma è sufficiente accedere SPID. cliccando su questo link : https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=H183

Ringrazio l’assessore al bilancio Antonella Aonzo e gli uffici comunali per aver introdotto e implementato un servizio particolarmente utile che semplifica e velocizza il rapporto dei nostri concittadini con la Pubblica Amministrazione.

Condivido di seguito i video di spiegazione per l’utilizzo del portale.

Per professionisti: https://www.youtube.com/watch?v=7DWgjpJEI78

Per privati: https://www.youtube.com/watch?v=r-TOIab9rTc

(N.B la prima parte del video tutorial è stata realizzata per chi non è in possesso di credenziali SPID)