Pallavolo, l'Amis Admo Volley nel girone A Liguria/Piemonte - LevanteNews

Da Amis/Admo Volley

La storia continua, per il secondo anno consecutivo la squadra maschile giocherà in SERIE B, girone A Liguria / Piemonte, con le seguenti squadre

NEGRINI/CTE ACQUI AL

ADMO VOLLEY LAVAGNA GE

GSAD ARTI E MESTIERI

CONS.GLOBAL COLOMBO GE

NPSG LA SPEZIA

SANT’ANNA TOMCAR TO

PVLCEREALTERRA CIRIE’TO

ALTO CANAVESE TO

AS NOVI PALLAVOLO AL

CUS GENOVA

FENERA CHIERI 76

ZEPHYR MULATTIERI SP

Campionato che si presenta duro ed avvincente, dove i nostri ragazzi si impegneranno al massimo per mantenere la categoria, togliendosi qualche soddisfazione.

La rosa dei giocatori è stata rinnovata così come lo staff tecnico, nuova stagione nuovo mister, Gerardo Grotto, classe 1976, è il 1° allenatore della squadra coadiuvato dagli esperti Simone Cremiso e Alessandro Margarita. Grotto arriva da una stagione in Serie B con il CUS GENOVA e porterà tanta esperienza e voglia di far bene, in un gruppo che per più del 50% è stato rinnovato.

L’innesto principe, il colpo di mercato, è stato l’arrivo di un ex giocatore di SERIE A, Mario Mercorio, schiacciatore, che con la sua esperienza e capacità tecnica, aiuterà i nostri giovani a crescere. Anche Andrea Ricceri arrivato dal Novi Ligure porterà esperienza e grinta in un gruppo ricco di giovani talenti. Giovani come Ricardo Munoz, Mattia Bisso, Tommaso Pastorino, Luca Magliacane, Massimiliano Pianigiani, Giovanni Sambuceti e Marco Lagomarsino che quest’anno hanno fatto il salto di categoria. Confermatissimi Michele Colombini, Alessandro Assalino, Federico Garibaldi, Luca Rossi e Giacomo Materno.

Le parole di mister Gerardo Grotto

Ultimo allenamento di rifinitura prima dell’inizio del Campionato per Admo Lavagna. Abbiamo chiesto a Gerry Grotto le sue impressioni dopo queste prime 11 Settimane in palestra:” Dopo un’ estate molto difficile Simone Cremisio è riuscito a mettere insieme una rosa molto eterogenea. Abbiamo giocatori di esperienza e di categoria mescolati a giocatori molto giovani ed inesperti, ma tutti e 14 i componenti della squadra han dimostrato da subito una gran voglia di migliorare in palestra. Sarà un campionato molto difficile, il primo, dopo due anni di pandemia, con retrocessioni girone completo di andata e di ritorno. Dovremo essere bravi a far diventare il Parco Tigullio un fortino difficile da espugnare e provare a sfruttare le occasioni che ci si presenteranno davanti trasferta dopo trasferta. Sabato iniziamo il campionato in trasferta a Novi Ligure, una società che milita stabilmente in serie B ormai da molti anni. I nostri avversari, come noi, han ringiovanito la rosa ma possono contare su un giocatore straordinario, Stefano Moro, uno dei più forti giocatori del girone ormai da anni. Altra novità è il ritorno in panchina di Mister Dogliero, un allenatore qualificatissimo che non ha certo bisogno di presentazioni. Sarà sicuramente un test molto difficile in un palazzetto molto caldo, vedremo di vendere cara la pelle.

Le parole di Simone Cremisio:

“A poco più di due settimane dall’esordio di Novi Ligure la squadra sta affrontando le sedute di allenamento con entusiasmo e molta determinazione. Non e’ stato difficile compattare il gruppo che si e’ formato visto l’ottimo clima che, sin da subito, c’è stato in palestra. I più esperti stanno spingendo al massimo e sono di esempio ai più giovani che non si risparmiano in nessun frangente. L’arrivo di Gerry Grotto ci ha permesso di sviluppare ulteriormente il lavoro tecnico e tattico in vista di un campionato che si preannuncia molto impegnativo. Dovremo affrontare ogni gara con il coltello tra i denti per conquistare sin dalle prime gare punti pesanti per la salvezza. Il Parco Tigullio come ogni anno sarà il nostro fortino è proprio in casa cercheremo di costruire il percorso verso la tranquillità. Sono diversi i nuovi innesti e gli inserimenti di alcuni ragazzi del settore giovanile. Possiamo contare su un gruppo valido di ragazzi seri che allenamento dopo allenamento sicuramente farà grandi miglioramenti. Non vediamo l’ora di metterci alla prova nelle prime gare ufficiali di campionato.”

Le parole di Marco Dalmaso

Siamo pronti !!

Secondo anno consecutivo nel quale la nostra realtà affronta il Campionato Nazionale di Serie B.

Siamo ovviamente contenti ed orgogliosi di quanto la squadra ha saputo fare la scorsa stagione, ma ora è il momento di voltare pagina e concentrarci tutti insieme sulla nuova avventura che ci vedrà impegnati ad affrontare squadre molto ben attrezzate, in un girone che si preannuncia difficile.

Siamo tuttavia molto fiduciosi, in virtù del fatto che la squadra si è preparata molto bene e i nuovi arrivati si sono subito inseriti nel gruppo storico, quello che da sempre costituisce il nostro punto di forza.

Aspettiamo finalmente di poter giocare con un po’ del nostro pubblico presente, si parla in questi giorni della possibilità di far entrare gli spettatori fino al 60% della capienza dell’impianto.