Ne: anziano finisce sotto un furgone; soccorsi inutili - LevanteNews

Gravissimo incidente in Val Graveglia, in frazione Iscioli. Alle 19 circa un anziano è finito sotto un’Ape. Subito si è attivata la Croce Rossa di Cogorno con il 118 ed i vigili del fuoco di Chiavari. Lunghi e vani i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ascoltando il conducente dell’Ape e i primi soccorritori per tentare di ricostruire la dinamica e le responsabilità. Il mezzo sarebbe stato sequestrato per verificare se esistono eventuali guasti meccanici. L’anziano era persona nota e la notizia del suo decesso ha suscitato impressione e cordoglio nella vallata.

Più o meno alla stessa, ora si è verificato un incidente in una strada privata che si immette sulla via Aurelia di Levante a Rapallo. Anche qui con il 118 e la Croce Bianca di Rapallo sono intervenuti i vigili del fuoco. La persona alla guida è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.