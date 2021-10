La prossima settimana torna in piazza Milano il Luna Park di Marco Caroleo. Dopo il lungo periodo della pandemia che ha messo in ginocchio la categoria degli “spettacoli viaggianti” tornano in Riviera (ad eccezione di Recco) a ravvivare la lunga stagione autunno-invernale con le loro giostre, autoscontri, tiri a segno e quant’altro. Giochi sempe più tecnologici e costosi.

Nella foto Marco Caroleo col suo autoscontro