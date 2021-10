Green Pass: servizio Amt, soppresse soltanto alcune corse - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

Sul territorio provinciale, come già annunciato ieri, sono state soppresse alcune corse (meno del 10%), ma rispetto a quanto programmato, la situazione reale è risultata migliorativa grazie ad azioni puntuali di recupero messe in campo questa mattina. Come previsto, sono stati garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari.

I controlli effettuati nell’arco della giornata odierna, a inizio turno, hanno confermato il possesso del Green Pass da parte della quasi totalità del personale.

Per il servizio provinciale, nella giornata di domani si prevede ancora la soppressione di alcune corse (indicativamente meno del 5% del totale)

La situazione è tuttora in via di assestamento. L’azienda fornirà ulteriori informazioni sulle eventuali variazioni di servizio.