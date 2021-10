Dal sito ufficiale del Genoa Cfc

Il Genoa CFC comunica che oggi è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al Direttore Sportivo Francesco Marroccu. Il Genoa ringrazia Marroccu per il lavoro svolto in questi anni e per i risultati ottenuti.

Il Club annuncia che Carlo Taldo è il nuovo Direttore Sportivo della prima squadra.