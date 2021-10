Fontanabuona: "L'accordo governo-Aspi segna punto di svolta" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

“L’accordo sottoscritto tra Governo e Aspi per il finanziamento del tunnel della Fontanabuona rappresenta il punto di svolta nella realizzazione dell’opera: adesso subito al lavoro per iniziare quanto prima l’intervento”. Lo afferma Domenico Cianci, consigliere regionale e presidente della commissione Territorio e Ambiente.

“Un plauso al presidente Giovanni Toti e al sindaco della Città Metropolitana, Marco Bucci, per aver portato a casa un risultato in cui abbiamo sempre creduto e che finalmente annullerà il divario infrastrutturale che in questi anni ha penalizzato la Fontanabuona, i suoi cittadini e le sue imprese, molte delle quali costrette a chiudere o a spostarsi anche fuori regione. Dal collegamento tra costa ed entroterra trarrà enormi benefici tutto il Tigullio. Questo traguardo politico, ovviamente, non cancellerà mai il dolore e la sofferenza causata dalla tragedia del ponte Morandi”.