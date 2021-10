Entella - Vis Pesaro: partita la vendita dei tagliandi - LevanteNews

Dal sito della Virtus Entella

Scatta oggi la vendita dei biglietti per Entella-Vis Pesaro. Questi i prezzi per i vari settori del Comunale di Chiavari:

TRIBUNA CENTRALE

Intero € 25,00

Ridotto € 21,00

TRIBUNA SEMICENTRALE E LATERALE

Intero € 20,00

Ridotto € 17,50

DISTINTI

Intero € 15,00

Ridotto € 11,00

GRADINATA SUD “ERMES NADALIN”

Intero € 9,00

Ridotto € 6,00

SETTORE OSPITI

Intero € 9,00

RIDOTTI: over 65, donne, ragazzi/e dai 7 ai 17 anni, invalidi da 50% al 99%.

Per i bambini sino a sei anni si potrà richiedere un biglietto omaggio alla società inviando una mail all’indirizzo accrediti@entella.it. L’Entella Point sarà aperto anche nelle giornate di sabato, dalle 15 alle 19, e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

Si informa che la tifoseria ospite in arrivo dovrà uscire al casello di Lavagna. Per autovetture e minivan itinerario che dovrà essere percorso è dal casello di lavagna, via moggia ponte della maddalena, a viale kasman parcheggio ospiti. Per mezzi superiori a 2,5 tonnellate il percorso sara’ comunicato dalle FF.OO.