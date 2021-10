Chiavari: referendum Giustizia, Muzio in carcere per raccogliere firme - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

Questo pomeriggio il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, ha preso parte nella sua veste istituzionale, in qualità di autenticatore delle firme, all’iniziativa promossa dai Radicali presso la Casa Circondariale di Chiavari per la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno dei referendum sulla giustizia. Presente anche l’avv. Chiara Sciacchitano della Camera Penale della Liguria.

“Sono 15 le persone detenute che hanno ritenuto di sottoscrivere i quesiti referendari, da me peraltro sostenuti anche col voto in Consiglio Regionale nella seduta dello scorso 3 agosto”, dichiara Muzio. “Forza Italia è da sempre un partito garantista – prosegue – ed anche questa raccolta firme in carcere è un modo per dimostrarlo. Poter mettere le persone che stanno scontando la loro pena in condizione di poter fruire di un loro diritto è un gesto di attenzione doveroso. Sono perciò molto contento di essermi messo a disposizione, l’ho fatto davvero con convinzione”. conclude il capogruppo di Forza Italia in Regione.