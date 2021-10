Chiavari: il film del Circolo "Lamaca Gioconda" in finale al Festival di Pistoia - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Cima Prod

Questo fine settimana si svolgerà a Pistoia il “Mauro Bolognini Film Festival” che per il nostro territorio è motivo di orgoglio nazionale: verrà infatti proiettato, tra i finalisti durante la kermesse, il film “Il Pianeta Degli Uomini” realizzato dal Circolo del Cinema chiavarese Lamaca Gioconda.

Il cortometraggio, scritto con i ragazzi del progetto Cinefilosofo della scuola “Ilaria Alpi” dallo stesso Circolo del Cinema nelle figure di Maria Lodovica Marini, in veste anche di regista, e del professore Daniele Lazzarin, è stato poi realizzato da Cima Prod e ha visto la partecipazione e i contributi del Mibact. Il Circolo Lamaca Gioconda ha da sempre collaborato con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di rilievo sociale, tra cui quelli legati ai diritti civili-umani, all’ambiente, all’immigrazione, all’emigrazione e al gusto, inteso sia a livello estetico sia gastronomico, in particolare con il festival Cimameriche. Lamaca Gioconda è l’unica realtà legata al mondo cinematografico presente sul territorio dal 1991. La mission del circolo è quella di occuparsi e di approfondire i caratteri sociali, culturali e civili della storia che ha segnato il progresso umano. La società di produzione cinematografica Cima Prod nasce proprio come prolungamento ideale dei valori sociali caratteristici de Lamaca Gioconda.

Il cortometraggio “Il Pianeta Degli Uomini” presente a Pistoia è nato come lavoro sociale e collettivo in collaborazione con la scuola chiavarese “Ilaria Alpi” per far conoscere ai ragazzi come si realizza una sceneggiatura e un film. Gli alunni hanno preso parte attiva nel progetto cinematografico sia nella sceneggiatura che nel casting per selezionare gli attori. I temi emersi in questo cortometraggio di circa 30 minuti hanno toccato tematiche di recupero ambientale legate ai rifiuti tossici e all’inquinamento, oltre alla memoria della giornalista Ilaria Alpi, sempre con un intento educativo e sociale.

La regista Lodovica Marini e il docente Daniele Lazzarin