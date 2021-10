Chiavari: depuratore, spunta un muraglione alto otto metri - LevanteNews

Al muraglione della diga Perfigli di Lavagna, sembra fare da controaltare a Chiavari quello alto otto metri (uno in più della futura diga del porto Carlo Riva a Rapallo) previsto (si mormora a Palazzo Bianco) in area di colmata per tutta la lunghezza del depuratore. Lo scopo evitare ad Iren più costose opere di difesa a mare e consentire uno scavo meno profondo per realizzare i box. La spunterà il Comune o l’amministrazione comunale? Certamente se ciò accadesse, costituirebbe un motivo per “licenziare” l’attuale maggioranza alle amministrative di primavera. Realizzare una passeggiata sul depuratore a quota otto metri non costituisce un motivo valido per giustificare l’impatto. Assisteremmo alla “rapallizzazione” del litorale?

La conferenza dei servizi per il depuratore è prossima. Gli ambientalisti si sono informati? Aspettano che sia approvato il progetto? (m.m.)