Camogli: "Teatro, oneri sostenuti dal solo Comune" - LevanteNews

Da Claudio G. Pompei capogruppo di “Camogli nel Cuore”

Domani sera, sabato 16 ottobre, riaprirà il Teatro di Camogli dando avvio alla sua nuova stagione di spettacoli.

Colgo l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro al Presidente della Fondazione ed al suo management.

Ad oggi però l’Amministrazione comunale del Sindaco Olivari non ha ancora chiarito quali sinergie politiche e quali iniziative abbia deciso di mettere in campo per sostenere l’attività futura del Teatro.

Sindaco e giunta ad oggi non sembrano in grado di essere capaci a portare avanti quell’idea, che da tanto tempo propongo, di far assurgere il Teatro al ruolo primario di polo culturale, nelle sue varie declinazioni, dei Golfi Paradiso e Tigullio.

Non è più pensabile sia che la sostenibilità economica del Teatro in futuro sia a carico principalmente dei soli Camoglini e sia soprattutto che chi governa oggi politicamente la città lasci sola e “bruci” anche questa direzione della Fondazione Teatro, come già in passato avvenuto più volte con altri professionisti.

Buon vento, Teatro !