Camogli: sì agli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua - LevanteNews

Dal comune di Camogli

Approvato nella seduta di Giunta di ieri la perizia relativa alle operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria degli alvei dei seguenti corsi d’acqua:

– Fossato del Migliaro (fino a nuova passerella)

– Rio Giorgio

– Rio ponte di Co’

– Fossato del Boschetto

– Rio Prione

– Rio Gentile (tratto tra tornante Viale dei Cipressi e zona spiaggia)

– Torrente Santa Maria

Dopo gli interventi di manutenzione effettuati negli scorsi anni (gli ultimi, del 2020, riguardavano Rio Ponte di Cò, Rio Prione -tratto tra Via Saccomanno e Via Montesecco, Rio Gentile, Fossato del Boschetto – tratto tra Piazza Boschetto e Via nella Valle, Rio Scandelin, Fossato compreso tra Via Maggiolo e Via Figari), la superficie dei corsi d’acqua oggetto della perizia è di circa mq. 9.000 per una lunghezza totale di 1.800 metri circa.

La pulizia dei rivi, che prevede il taglio della vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva presente lungo le sponde e nell’alveo dei corsi d’acqua e la successiva asportazione di tali piante che, in alcuni tratti, costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque, è fondamentale per prevenire esondazioni e straripamenti in caso di forti piogge.

L’importo complessivo degli interventi ammonta a Euro 18.500,00, di cui 7.000,00 erogati da Regione Liguria nell’ambito dello stanziamento previsto per interventi di manutenzione dei corsi d’acqua minori per prevenire il dissesto e il rischio idrogeologico sugli alvei di tutto il territorio ligure.