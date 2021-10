Vaccini: "Con l'obbligo del Green Pass cresciute le prime dosi" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Con l’obbligo di Green Pass le prime dosi di vaccino sono cresciute del 20% circa al giorno rispetto al trend atteso in assenza di obbligo. La stima si basa sui dati aggiornati delle vaccinazioni in Liguria. Oggi le prime dosi di vaccino effettuate sono state 3.097, ieri erano state 2.731 e il 12 ottobre 2.146. In questi ultimi giorni si è registrato un costante aumento”. Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti rispetto all’obbligo di green pass che scatterà da domani per i circa 600.000 occupati in Liguria.

A meno di 24 ore dall’inizio dei controlli i vaccinati in Liguria con almeno una dose, risultano 1.157.500 pari all’83,5%, mentre i vaccinati con ciclo completo ammontano a 1.068.661 pari al 77,2%. Per quanto riguarda le fasce di età ammontano a 149.853 (96,5%) i vaccinati con almeno una dose over 80; nella fascia 70/79 ammontano a 153.155 (84,2%); nella fascia 60/69 sono 174.838 (85,9%); nella fascia 50/59 sono 212.429 (83,9%), nella fascia 40/49 sono 162.773 i vaccinati con almeno una dose pari al 79,9%, sono 117.441 quelli nella fascia 30/39 (79,6%); 116.329 nella fascia 20/29 (85,4%) e 70.673 nella fascia 12/19 (70,1%).

Nel frattempo oggi il presidente Toti ha firmato l’ordinanza che prevede, per chi si vaccina con la prima dose, il diritto al tampone gratuito nei giorni che intercorrono tra la somministrazione e il rilascio del green pass. “Un risultato che segue lo spirito della norma decisa dal governo – spiega Toti – E una misura che vuol agevolare il comportamento virtuoso del lavoratore”.

Per coloro che avessero fatto i tamponi prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza non è previsto alcun rimborso. Per chi avesse fatto la prima dose di vaccino, in attesa di ottenere il green pass, il tampone può essere effettuato gratuitamente non solo negli hub pubblici, ma attraverso tutti gli altri canali, quali le farmacie.

Hub a disposizione dei cittadini per il fine settimana per i vaccini e per i tamponi

Asl 4 – Hub vaccinale presso l’ospedale di Rapallo, sabato 16 e domenica 17 dalle 10 alle 17. Da lunedì 18 a venerdì 22 dalle 8 alle 13

Asl 3- Presso l’Hub Sala Chiamata del Porto, sabato 16 ottobre e domenica 17 dalle ore 8 alle 18.

Ecco l’ordinanza regionale