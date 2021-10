Sestri: "Protezione Civile in Festa" - LevanteNews

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Sestri Levante

Torna anche per il 2021 Protezione Civile in Festa, pomeriggio di approfondimento del percorso di conoscenza dei rischi del territorio e dei ruoli degli organi di protezione civile, istituzionali e di volontariato per la gestione delle emergenze promosso dal Comune di Sestri Levante con il supporto del laboratorio Territoriale Tigullio per l’Educazione Ambientale (Labter).

Dalla sua creazione nel 2014, la festa dedicata alle istituzioni e alle associazioni che operano per garantire la sicurezza della collettività continua a riscuotere grande successo fra operatori, volontari e partecipanti, curiosi di saperne di più dei meccanismi di prevenzione e operativi in situazioni di rischio. Visto il successo delle precedenti edizioni, dopo la pausa forzata dello scorso anno dovuta alla pandemia, l’amministrazione ha deciso di portare avanti la promozione dell’iniziativa che, dà visibilità ai ruoli delle associazioni e delle istituzioni e che quest’anno si terrà nel pomeriggio di domenica 17 ottobre dalle ore 14.30 in Viale Rimembranza, nella zona del Balin.

I soggetti istituzionali e le associazioni di volontariato di protezione civile regolarmente iscritte, operanti nel Comune di Sestri Levante o ricadenti nel territorio di competenza del LabTer Tigullio, presenteranno le loro attività anche attraverso dimostrazioni pratiche, giochi per i più piccoli, momenti informativi, nel rispetto delle regole di sicurezza e del distanziamento sociale. Per questo motivo la manifestazione è stata spostata sul lungomare e nella porzione di spiaggia adiacente, in un’area più grande, al fine di mantenere le corrette distanze e garantire maggiore spazio per tutte le dimostrazioni in programma.

Nel campetto da beach volley si terranno le dimostrazioni dei cani dei gruppi cinofili dell’Associazione azionale Alpini e del Radio Club Levante, alla prova in simulazioni di ricerca e salvataggio. A seguire, nello specchio acqueo della Baia delle Favole, un elicottero della Guardia Costiera, coadiuvato da mezzi navali simulerà un intervento di recupero di uomo a mare e la Croce Rossa Riva Trigoso OdV un intervento di soccorso e rianimazione cardiopolmonare sul naufrago.

Il gruppo cinofilo della Guardia di Finanza, sulla spiaggia adiacente al leudo, darà dimostrazione di ricerca di sostanze illecite mentre un elicottero e un mezzo navale effettueranno passaggi nello spazio aereo e nella Baia delle Favole.

Presso il campetto il Comando Carabinieri Forestali di Santo Stefano d’Aveto effettuerà una presentazione sui metodi di ricerca di persone sotto valanga con il sistema A.r.t.v.a. con una simulazione di ricerca di disperso sotto la neve.

Durante tutto il pomeriggio sarà, inoltre, possibile provare a spegnere un incendio insieme al gruppo dei Volontari Antincendio Boschivo, sperimentare ponti radio con E.r.a, European Radioamateurs Association, curiosare nelle auto di Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza e nei mezzi di soccorso del Gruppo Adulti Raider e dei Vigili del Fuoco, assistere alle simulazioni di rianimazione cardiopolmonare della Croce Rossa Italiana, parlare con la Guardia Costiera, scoprire, grazie al gruppo Sapr dei Vigili del Fuoco, la capacità e la flessibilità dei droni nelle situazioni di prevenzione ed emergenza.

Il Comune di Sestri Levante presidierà uno stand, insieme al LabTer Tigullio (gestito da Mediaterraneo Servizi), per illustrare il sistema di allertamento meteo e promuovere gli strumenti più avanzati per ricevere informazioni: il sistema di invio di SMS e la app ComuniCare, con la distribuzione di un segnalibro per tenere sempre a portata di mano i numeri di emergenza attivati nel territorio del Comune di Sestri Levante in caso di eventi di protezione civile.

Per l’edizione 2021 saranno dunque presenti:

· Arma dei Carabinieri: con il personale del nucleo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante, del personale del Battaglione Carabinieri Liguria e intervento del Comando Carabinieri Forestali di Santo Stefano d’Aveto che effettueranno una presentazione sui metodi di ricerca di persone sotto valanga con il sistema A.r.t.v.a;

· Associazione Nazionale Alpini – Unità di Protezione Civile di Genova: quadra cinofila con dimostrazione dei cani da soccorso, esposizione tenda pneumatica e mezzi di intervento;

· Croce Rossa Riva Trigoso OdV: simulazione di rianimazione cardiopolmonare, misurazione della pressione, esposizione di un’ambulanza, esercitazione di soccorso su persona soccorsa in mare;

· E.r.a. – European Radioamateurs Association: personale e mezzi di intervento; dimostrazione ponti radio;

· Gruppo Adulti Raider: personale e mezzi di intervento, attività del centro di presidio operativo;

· Gruppo Intercomunale Protezione Civile e Antincendio Boschivo “Val Petronio”: esposizione e possibilità di provare i mezzi di intervento e spegnimento incendi;

· Guardia Costiera: esposizione mezzi, simulazione di soccorso in mare con elicottero e motovedetta.

· Guardia di Finanza: esposizione mezzi, squadra cinofila specializzata in ricerca di sostanze illecite, simulazione con elicottero e mezzo navale;

· Radio Club Levante: esposizione di mezzi di intervento tra cui uno polivalente, per le comunicazioni satellitari, digitali e analogiche, dotato di parabola autocentrante, squadra cinofila

· Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: esposizione mezzi e droni del Nucleo Sapr Liguria.

Sponsor della manifestazione, infine, saranno le imprese Latte Tigullio S.p.a per la merenda e il Nuova P.M., che metterà a disposizione il campetto da beach volley.

Locandina Protezione Civile 2021