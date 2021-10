Sestri, borracce in acciaio ai dipendenti comunali - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Sestri Levante

Sestri Levante Plastic Free, a partire dal Comune. Questa mattina, infatti, tutti i dipendenti hanno ricevuto la propria borraccia in acciaio da poter utilizzare a casa o in ufficio per avere sempre con sé una scorta di bevande calde o fredde.

Le borracce, distribuite a tutto il personale, sono in acciaio e hanno una capienza massima di 0,5 lt. La dimensione giusta per permettere di riempirle presso gli erogatori di acqua corrente presenti nelle sedi comunali: la consegna delle borracce va infatti a proseguire il programma di azioni per la riduzione della produzione e del consumo di plastica all’interno degli uffici pubblici.

Una piccola azione che ci permette di contribuire individualmente al raggiungimento di un obiettivo collettivo di protezione dell’ambiente.