Santo Stefano d'Aveto, tra natura e colori le escursioni di autunno - LevanteNews

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica Santo Stefano d’Aveto

Le basse temperature si fanno sentire la mattina, ma le giornate soleggiate ci regalano un bel tepore nelle ore centrali del giorno: meteo adatto per rilassanti passeggiate sui sentieri, ma anche per escursioni più impegnative sui nostri monti e, comunque, per godere dei colori che la natura che offre in questo periodo dell’anno.

Il fogliage è protagonista indiscusso di questo ottobre: cominciamo questa Domenica seguendo le Guide Meraviglie d’Aveto, con cui faremo un’escursione ad anello, di circa 4 ore di cammino partendo dal Passo del Tomarlo e toccando le vette Maggiorasca, Croce Martincano, Rocca del Prete e Picchetto, il tutto in una cornice di colorate faggete da farci innamorare.

Al centro di colorati paesaggi possiamo ancora farci una pedalata contattando i Maestri della scuola MTB di Santo Stefano, avventura consigliata per scaldare i motori viste le fresche temperature esterne.

Il nostro partner Parco dell’Aveto, invece ci porterà a spasso sulle tracce del lupo: escursione accolta di buon grado, visto che i posti sono andati a ruba, attendiamo quindi una replica di questa interessante proposta.

Vi ricordiamo, con largo anticipo, che quest’anno torna a Santo Stefano la Transumanza, in data 31 ottobre, come sempre organizzata dall’Azienda Agricola Monteverde! Evento atteso da grandi e piccoli, che prevede la partenza delle mucche dal Monte Crociglia, tappa per colazione al sacco a Torrio e arrivo in paese alle ore 11.30 dove nell’attesa si potranno trovare mercatini, musica e intrattenimento. Vi consigliamo di prenotare i servizi messi a disposizione (pulmini e pranzo presso i nostri ristoranti) seguendo le istruzioni che potete trovare sul nostro sito, nella sezione “Eventi”.

Buon fine settimana!