'Santa': a fine anno chiude i battenti "Spazio Aperto" - LevanteNews

Da Franco Torre

Alla fine di quest’anno l’associazione culturale “Spazio Aperto di via dell’Arco” di Santa Margherita Ligure chiuderà i battenti. Attiva dal 2006, “Spazio Aperto” ha rappresentato un importante punto di riferimento per la vita culturale della cittadina del Tigullio, uno dei pochi. In questi 15 anni ha promosso una vasta serie di incontri, aprendo le sue porte alla conoscenza di altre realtà, anche lontane. Ha dato la possibilità a tante persone (a cominciare dai residenti) di allargare le proprie conoscenze, di conoscere altre realtà, oltre a quelle locali, di trascorrere un po’ di tempo in compagnia dell’Arte, della Storia. Il fatto che, a breve, Santa Margherita Ligure si ritroverà orfana di questo importante luogo d’incontro rappresenta una perdita di valore per la cittadina del Tigullio. Mi auguro che le istituzioni locali siano consapevoli dell’importanza della cultura, del ruolo che questa è in grado di svolgere nella valorizzazione di un territorio, nel renderlo attraente, e che si facciano promotrici di iniziative concrete volte a continuare a percorrere la strada aperta nel 2006 dall’Associazione “Spazio Aperto di via dell’Arco”.