RASSEGNA STAMPA. Zoagli: l'asfalto 'uccide' 80 buche sull'Aurelia - LevanteNews

Oggi, giovedì 14 ottobre, auguri a Callisto. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Il primo gallo a cantare batte tre volte l’ale”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Avviso ai lettori: impaginazione, c’è una pagina di cronaca levantina anche dopo quelle dedicate agli orari Atp) Zoagli: asfalto a coprire le 80 buche sull’Aurelia.

Pianeta covid: “Nell’Asl 4 ancora 11 nuovi contagiati”; “Green pass, locali pronti, dipendenti tutti vaccinati”; “Trasporti pubblici e rifiuti, sul certificato verde i controlli saranno rigorosi”; “Terza dose per militi e volontari, incontro con la direzione Asl”.

Sestri Levante- Casarza Ligure: esame vista, controlli al camper del Lion Club (Commento. Iniziative che dovrebbero partire ed essere effettuate dall’Asl 4, magari col Gulliver). Casarza Ligure: giunta operativa in attesa del Consiglio. Lavagna: no alla diga, sabato nuovo sit-in. Chiavari: in piazza con la Protezioine civile. Chiavari: partita del cuore, falsa partenza; Anffas e Baliatico esclusi senza avviso. Chiavari: le nomine di monsignor Devasini. Leivi-Zoagli: mancata ricognizione sulle partecipate, arrivano le sanzioni per sindaci e assessori.

Rapallo: scritte neofasciste su lapide a Sant’Anna. Portofino: parco allargato, la parola ad Anci e Regione. Portofino:prima seduta del Consiglio il 22.

Camogli: lavori di ripristino in via Degregori a Bana. Recco; Parco Maestre Pie, le idee dei giovani. Golfo Paradiso: demografia in controtendenza.

Cicagna: Tunnel, Confindustria convoca (o meglio invita) sindaci e parlamentari.