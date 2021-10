Rapallo: "Riapertura riabilitazione cardiologica, grazie a Muzio" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Forza Italia

Riapertura della riabilitazione cardiologica di Rapallo, la soddisfazione di Forza Italia. “Accogliamo con soddisfazione la riattivazione del reparto di riabilitazione cardiologica dell’ospedale di Rapallo, che riveste un ruolo strategico non soltanto a livello locale, ma anche regionale. Il reparto era chiuso da ottobre 2020 a causa del riacutizzarsi dell’emergenza pandemica e avrebbe dovuto riaprire i battenti nel mese di giugno. Ringraziamo in particolare il nostro capogruppo in Regione Claudio Muzio, che si è battuto per la riapertura di questo importante servizio, presentando ad inizio agosto un’apposita Interrogazione alla Giunta regionale. La riabilitazione cardiologica esiste in ASL4 da circa vent’anni e la sua riattivazione era tanto più inderogabile nell’attuale quadro di ripresa delle prestazioni sanitarie sospese a causa dell’emergenza Covid”.

E’ quanto dichiarano Maurizio Barsotti e Guido Gigli, rispettivamente responsabile regionale e provinciale del Dipartimento Sanità di Forza Italia.