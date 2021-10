Levanto: domenica 24 ottobre la "Camminata tra gli olivi" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

Si svolgerà domenica 24 ottobre, in 137 comuni italiani aderenti all’associazione “Città dell’olio”, la quinta edizione della “Giornata nazionale della camminata tra gli olivi”, una passeggiata dedicata a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde.

A Levanto l’escursione partirà alle 10.30 dal piazzale della chiesa della Madonna della Guardia e salirà a Legnaro lungo il percorso che attraversa Piani di S.Rocco, Ridarolo e San Bartolomeo.

A Legnaro è in programma una sosta all’agriturismo “Angiolina’s Farm”, che accoglierà i partecipanti con una degustazione comparata (a cura di un agronomo della cooperativa “Agricoltori della vallata di Levanto”) dell’olio dell’annata passata e quello di nuova spremitura e di vini locali.

Il rientro a Levanto è previsto per le ore 15 con bus navetta. In alternativa, è possibile tornare a piedi attraverso un percorso più breve che da Legnaro, passando per le località Busco e Pié di Gallona, permette di tornare al piazzale di N.S. della Guardia.

In caso di maltempo, il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 10 in piazza Cavour, per un tour guidato alla scoperta del centro storico di Levanto. Percorrendo le vie Garibaldi e Guani, si giungerà alla chiesa della Costa e all’oratorio di S. Giacomo, per poi proseguire in direzione dell’ostello “Ospitalia del mare”. Raggiunta la fermata delle corriere in via Jacopo, i partecipanti verranno trasportati alla sede della cooperativa “Agricoltori della vallata di Levanto” per una degustazione comparata dell’olio dell’annata passata e quello di nuova spremitura, nonchè di vini locali. Il rientro nel centro di Levanto è previsto per le ore 14 con bus navetta.

Informazioni e prenotazioni (massimo 40 partecipanti, con obbligo di “Green pass”) presso l’ufficio turistico di piazza Cavour (tel. 0187.808125).