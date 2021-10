Green Pass: le possibili ripercussioni sul servizio provinciale Amt - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

AMT, sulla base delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di Green Pass ricevute a oggi dal personale, ha messo in campo ogni possibile azione gestionale per sopperire alle possibili criticità del servizio.

Per la giornata di domani, venerdì 15 ottobre, si prevedono ripercussioni sul servizio come di seguito indicato.

• Servizio provinciale

Si prevede la soppressione di diverse corse di servizio, indicativamente meno del 10% del totale corse, come indicato in allegato. Risultano, invece, garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari.

La situazione è in via di assestamento e solo nella giornata di domani sarà possibile dimensionare più precisamente gli impatti sul servizio, anche in funzione delle assenze non preannunciate. L’azienda fornirà ulteriori informazioni sulle eventuali variazioni di servizio.

Le previsioni delle corse soppresse