Camogli: tre bandi a sostegno delle famiglie - LevanteNews

Da Facebook Comune di Camogli

Oggi in Giunta abbiamo approvato importanti misure a sostegno delle famiglie.

Usciranno a breve tre bandi con i quali l’Amministrazione intende supportare i nuclei famigliari residenti che abbiano avuto difficoltà in seguito all’emergenza da Covid-19.

Un primo bando riguarda l’erogazione di contributi ad integrazione del reddito ed è destinato a famiglie residenti che abbiano un Isee inferiore a 9.360,00 euro e che, alla data del bando, siano in carico ai servizi sociali da almeno 3 mesi.

In alternativa possono richiedere il contributo anche le famiglie residenti il cui reddito lordo complessivo relativo al 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto al 2019 e non sia comunque superiore a € 36.000,00.

Il secondo bando è relativo alle famiglie con studenti universitari. Il sostegno economico sarà erogato alle famiglie residenti nel Comune di Camogli con uno o più studenti universitari di età inferiore ai 26 anni in regola con il piano di studi (non fuori corso) con Isee del nucleo famigliare inferiore a € 50.000,00.

Infine ilcontributo per i nuovi nati nel 2020: un bonus di € 250,00 per l’acquisto di prodotti per l’infanzia destinato a tutte le famiglie residenti nel Comune di Camogli che abbiano avuto una nascita o adozione nell’anno 2020.

Se l’Isee è inferiore a € 9.360,00 il bonus erogato sarà di € 500,00.

Non appena disponibili, i bandi saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Camogli, dandone tempestiva comunicazione.

Il bando potrà quindi essere scaricato dal sito stesso o ritirato presso l’atrio comunale.

Tutte queste misure si aggiungono all’esenzione del pagamento della retta per il servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021-2022 per tutte le famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia di Ruta, Primaria e Secondaria della scuola di primo grado di Camogli, già deliberata a settembre scorso.