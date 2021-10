Camogli: nello staff tecnico della Rari Nantes Luigi Massone - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Una nuova gemma si aggiunge al Team delle Giovanili Bianconere. E’ infatti ufficiale l’ingresso nello staff tecnico di Luigi Massone.

Preparatore Atletico esperto, Master Trainer International per Tecnogym, Docente di Pesistica per la Federazione Italiana Kettleball sport, già molto attivo in numerose Squadre della riviera quali Recco Rugby, Pro Recco Triathlon e Pro Recco Pallavolo. Inoltre, segue anche l’F.C. Alassio, squadra di calcio che gioca nel campionato di Eccellenza ligure. Adesso, per lui scatterà anche questa nuova avventura con la Rari Nantes Camogli, dove curerà i muscoli dei nostri atleti del Settore del Nuoto, della Pallanuoto Giovanile Under 16 e Under 18 e collaborerà con Fabio Grossi per la Prima Squadra.

Lui è entusiasta e non vede l’ora di partire: “Sono molto contento di poter collaborare con questa società che ha fatto la storia della pallanuoto. Spero di riuscire a portare le mie competenze e la mia esperienza al servizio dei ragazzi”.

Il Club manifesta tutta la sua soddisfazione, si tratta infatti di un professionista che amplierà e fortificherà lo Staff Tecnico del Nuoto Agonistico (ulteriormente rafforzato con la recente acquisizione di Stefano Pacini) e del Nostro Settore Giovanile dimostrando ancora che la Rari Nantes Camogli non vuole smettere di crescere.