Bogliasco: cantiere in via Colombo per ripristinare il manto stradale - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Sono iniziati i lavori per ripristinare il manto stradale tradizionale fatto di ciottoli e mattoni in via Colombo.

Per 3 settimane è prevista l’occupazione del suolo in prossimità del Comune da parte di Iren per i lavori relativi all’allaccio gas.

Il cantiere sarà poi spostato all’altezza del ponte romano e in contemporanea si procederà al ripristino della pavimentazione. I lavori – che dureranno per i prossimi tre/quattro mesi a seconda delle condizioni meteo – partiranno da in cima a via Colombo, per scendere fino al ponte, comprendendo anche il rifacimento della pavimentazione di Piazzetta Negrone.

Il secondo cantiere aperto nell’area del fondo valle, dove ora sono depositati i materiali edili, andrà lentamente in esaurimento con il procedere dei lavori di pavimentazione fino alla sua totale chiusura.

Al termine dei lavori in via Colombo verrà posizionata una ringhiera protettiva per mettere in sicurezza il muretto che parte dall’accesso alla spiaggia e arriva fino alla piazzetta Negrone sotto al Comune.