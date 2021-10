Un veicolo in fiamme in A-12, in galleria, al chilometro 4+800, tra Nervi e Genova Est, ha costretto alla chiusura del tratto e all’uscita obbligatoria dei veicoli allo svincolo di Genova Nervi. Sul posto quattro squadre di vigili del fuoco, la polizia stradale, gli operatori di Autostrade per la bonifica. Non vi sono stati né feriti, né ustionati o intossicati. Lunghe code in direzione Nord.