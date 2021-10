Vaccini, terze dosi: da oggi potranno prenotarsi i sanitari non Asl4 - LevanteNews

Dalla pagina Facebook della Asl4

Sarà possibile prenotare il vaccino per gli “esercenti professioni sanitarie” che lavorano nelle strutture sociosanitarie e socio assistenziali (pubbliche e private), nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali della Liguria

DOVE SARÀ POSSIBILE VACCINARSI IN ASL4:

Hub Stelmilit Caperana (fino al 29/10/21)

dal lunedì al venerdì

dalle 8:00 alle 20

Hub Auditorium San Francesco, Chiavari

Hub di Rapallo

Hub di Sestri Levante

sabato

dalle 8:00 alle 18:00

CALENDARIO DELLE PROSSIME PRENOTAZIONI PER LA TERZA DOSE

Da lunedì 18 ottobre per ultrafragili over 18 e persone con la legge 104

Da giovedì 21 ottobre per over 60

Prenotazioni tramite il portale https://prenotovaccino.regione.liguria.it/ che propone automaticamente tutte le migliori date disponibili a partire da 6 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale