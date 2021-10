'Santa': le richieste al sindaco del Comitato di San Siro - LevanteNews

Dal Comitato Quartiere San Siro – S. Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al sindaco

Oggetto: richiesta incontro Comitato Quartiere San Siro

Gentili signori, signor sindaco, signor vice sindaco, comandante della polizia municipale, di seguito segnalazioni a cui chiediamo riscontro ed intervento:

1) ristrutturazione e messa a norma bagno pubblico sito in piazza San Siro con promessa di inizio lavori 1 settembre 21 e installazione bagno pubblico nel Parcolà

2) come già comunicato ripristino della griglia che delimita la ferrovia al capolinea dei bus via Garibotti, messa in sicurezza area, segnaletica capolinea e scarico acque nere area camper, installazione sbarra e bagno chimico campo sportivo

3) telecamere zona campo sportivo e su tutto il quartiere: funzionamento, controlli e utilità delle stesse

4) pulizia del verde lungo il torrente via Garibotti

5) pulizia accurata dell’area giochi per bambini in piazza San siro e ripristino marciapiede via somalia

7) come già promesso sollecitiamo installazione adeguata segnaletica su tutta la via che porta all’asilo di San Siro, strisce pedonali, cartelli senso unico, ecc. e sostituzione del giochi rotti dai centri estivi

8) rimozione bidone olio vicino all’erogatore dell’acqua potabile

Chiediamo incontro con il signor Sindaco Donadoni ed il comandante Dottor Penna per portare la voce dei residenti del quartiere San Siro.

ringraziamo per l’attenzione.

Comitato Quartiere San Siro