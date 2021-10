Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'-Sori, la programmazione al cinema - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo la programmazione nei cinema del Levante

Burgo Moneglia (Piazza Caduti; telefono 333 1636 228))

Da giovedì 14 a domenica 17 ottobre

1° film Baby Boss 2 affari di famiglia (animazione)

ore 16.00 e 18.00

***

2° film Tre piani di Nanni Moretti

ore 21.00 unico spettacolo

***********

Ariston di Sestri Levante (Via Fico 12; telefono 0185 41505)

Da giovedì 14 al 19 Ottobre (mercoledì chiuso)

Venom

giovedì: ore 17.30; 21.30

Venerdì, sabato e domenica: ore 17.30; 20.00; 22.00

Lunedì e martedì: ore 21.30

***

Last Duel

Giovedì ore 17.15;21.15

venerdì, Sabato e domenica: ore 17.30; 21.30

Lunedì e martedì: ore 21.15

***

Baby Boss 2 – sono affari di famiglia

Sabato e domenica: ore 15.30

**********

Cinema Mignon Chiavari (Via Martiri liberazione 131; telefono 0185 309694)

Da venerdì 15 a domenica 17

Il giro del mondo in 80 giorni

Ore: 15,30

Regia: Samuel Tournaux – Cartoni animati- Francia/Belgio, 2021 – 82′

La giovane scimmia Passepartout, chiusa nella sua cameretta, sogna il giorno in cui potrà avventurarsi, zaino in spalla, sulle orme del suo idolo, l’esploratore Juan Frog De Leon, detentore del record del giro del mondo nel più breve tempo possibile: novanta giorni. Nel mentre, però, vive in una terra popolata di gamberetti, dove l’avventura non ha spazio alcuno, almeno fino al giorno in cui arriva, in infradito su una tavola da surf, il ranocchio Phileas Frog. Simpatico e sbruffone, inseguito dal gerbillo femmina Fix, che lo accusa di aver rubato dieci milioni di vongoloni, Frog non trova di meglio per cavarsi d’impaccio che promettere di battere lo storico record circumnavigando il globo in soli ottanta giorni. È l’occasione che Passepartout aspettava da sempre, e per la quale vale persino la pena di scappare di casa.

***

La scuola cattolica

Ore: 17,30; 21,15

Regia: Stefano Mordini – Con: Jasmine Trinca, Riccardo Scamarcio – Italia, 2021

Che cosa sono stati gli anni Settanta in una certa città, un certo quartiere, una certa scuola? Ha provato a raccontarlo in un romanzo di oltre mille pagine Edoardo Albinati, che nel 1975 era un adolescente romano di buona famiglia e frequentava un liceo privato del quartiere Trieste, isola di privilegio in cui i genitori medio e altoborghesi “mettevano al riparo” i loro figli dal clima politico del tempo. Quell’anno alcuni ex studenti della stessa scuola avrebbero compiuto uno dei delitti più efferati della storia italiana, il massacro del Circeo, e Albinati, nel suo romanzo fiume vincitore del Premio Strega 2016, avrebbe raccontato quella mala education capace di generare mostri.

***

Lunedì 18

La scuola cattolica

Ore: 15,20; 17,30; 21,15

***

Martedì 19

Rassegna:”I grandi dello sport”

Il migliore: Pantani

Ore: 15,20; 17,30

Diretto da Paolo Santolini, prodotto da Okta Film in collaborazione con Fondazione Marco Pan-tani , il film racconta dall’interno, con tenerezza, empatia e amorosità, l’avventura umana e spor-tiva del mitico ciclista che ha fatto sognare l’Italia, scalando le montagne con “il cuore nelle gam-be e la forza di un leone”. Non si tratta di un tributo incondizionato a una figura di culto persegui-tata dal destino e neppure dell’ennesima inchiesta mirata a far luce sulla vicenda finita in tragedia di Marco Pantani che, ostacolato nella pratica ciclistica, muore nel 2004, a trentaquattro anni, in circostanze ancora non chiarite. Attraverso materiali d’archivio pubblici e privati e conversazioni intime e toccanti con i familiari, l’allenatore dei suoi esordi, gli amici più cari, il film ripercorre la vita di un grande ciclista sullo sfondo della sua Cesenatico, un piccolo centro affacciato sul Mar Adriatico, un paese dell’anima che non ha mai smesso di credere che “uno così non cede”.

***

“Evento Speciale”

Il buco

Ore: 21,15

Nel 1961 un gruppo di speleologi si è addentrato all’interno dell’Abisso di Bifurto, un buco lungo 683 metri nel Parco del Pollino. L’anno prima, al Nord, si completava la costruzione avveniristica del grattacielo Pirelli di Milano, vi-sta dagli abitanti del sud raggruppati davanti allo schermo dell’unico televiso-re del paese. A quel movimento verticale e ambizioso verso l’alto, poi simbo-lo del boom economico anni Sessanta, è corrisposto il movimento speculare e contrario verso le viscere della terra compiuto dal gruppo degli speleologi, la cui impresa ha avuto un’eco anch’essa speculare e contraria a quella dei costruttori milanesi: ovvero quasi nulla.

Premio speciale della giuria al Festival di Venezia 2021

***

Mercoledì 20

Il buco: ore 15,30; 17,30

Il migliore: Pantani: ore 21,00

***

Giovedì 21: riposo

***********

Augustus – Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 14 al 20 ottobre (lunedì chiuso)

No rime to die

Giovedì e venerdì: ore 17.15; 21.15

Sabato e domenica: ore 21.30

Martedì e mercoledì: ore 17.15; 21.15

***

Baby Boss 2

sabato e domenica: ore 16.00; 18.10

***

Marilyn ha gli occhi neri

Giovedì ore 17.15; 21.15

Venerdì, sabato e domenica: ore 16.10; 18.15; 21.30

Martedì e mercoledì: ore 17.15; 21.15

***

Venom

Giovedì: ore 17.30; 21.30

Venerdì, sabato e domenica: ore 16.00; 18.00; 20.00; 21.50

Martedì e mercoledì: ore 17.30; 21.30

**********

Cinema Centrale – Santa Margherita Ligure (Largo Giusti 16; telefono 0185 286 033)

Dal 14 al 19 Ottobre

The Last Duel

Giovedì: ore 16.30; 21.00

venerdì sabato e domenica: ore 16.15; 21.30

Lunedì e martedì: ore 16.30; 21.00

**********

Sala Enzo Costa – Cinema Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 70068)

No time do die

– Ven 15 ottobre ore 21

– Sab 16 ottobre ore 21

– Dom 17 ottobre ore 21

– Mer 18 ottobre ore 21



Regia di Cary Fukunaga

Un film con Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch

Genere Azione, Avventura, Thriller

durata 163minuti.

No Time To Die, film diretto da Cary Fukunaga, racconta di come l’agente 007 James Bond (Daniel Craig), ormai ritirato dal servizio dopo la cattura di Franz Oberhauser, viva un’esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e dai pericoli che hanno contornato la sua carriera da spia. Questa sua serenità e pace dei sensi, però, dura davvero poco, perché viene disturbata improvvisamente dalla comparsa di Felix Leither (Jeffrey Wright), un vecchio amico di James che lavorava insieme a lui per la CIA. L’uomo si è messo in contatto con Bond per un motivo ben preciso, ovvero chiedergli aiuto per una missione: liberare uno scienziato rapito, Waldo Obruchev (David Dencik).

Bond accetta e viene affiancato da Nomi (Lashana Lynch), una nuova agente. Ma l’impresa si rivela più delicata e rischiosa del previsto, la ricerca dei sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle tracce di un super criminale, Lyutsifer Safin (Rami Malek), affiliato alla Spectre e in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a serio rischio il pianeta.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=r6Hwpeu1fcc

***

Baby Boss 2- Affari di famiglia

– Sab 16 ottobre ore 17:30

– Dom 17 ottobre ore 17:30



Regia di Tom McGrath

Un film con Alec Baldwin, James Marsden, Jeff Goldblum, Lisa Kudrow, Eva Longoria, Ariana Greenblatt, Jimmy Kimmel

Genere Animazione, Commedia, Avventura

durata 107 minuti.

Baby Boss 2, diretto da Tom McGrath, è ambiente diversi anni dopo il primo film, quando Tim e Ted sono ormai adulti. Racconta la storia della famiglia di Tim, ormai CEO di un Fondo speculativo e sposato con Carol, da cui ha avuto due figlie, il genio Tabitha di 7 anni e la piccola Tina, l’ultima arrivata. Vivono in periferia e sembrano una comune famiglia, ma in verità Tabhita frequenta il Centro Acorn per Bambini Dotati ed è la migliore del corso. La bambina segue da tutta la vita un modello, suo zio Ted, un uomo sagace e molto intelligente. Suo padre, però, è preoccupato per lei e crede che Tabitha non stia vivendo a pieno la sua infanzia, perché troppo impegnata a comportarsi come una bambina geniale.

Ma accade qualcosa di inaspettato in famiglia: la piccola Tina rivela di essere un’agente segreto del BabyCorp in incognito. È stata inviata in missione per scoprire se la scuola di Tabitha e soprattutto il suo fondatore, il Dr. Edwin Armstrong, nascondano qualche oscuro segreto. La famiglia dei Templeton si ritrova ancora una volta riunita e pronta a scoprire quali sono le priorità all’interno di un nucleo familiare.

guarda il trailer:

***

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– è obbligatorio presentare il proprio Green Pass all’ingresso della struttura

– rilasciare le proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– Mantenere la mascherina all’interno della sala e nelle aree comuni

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura e indossare la mascherina nelle aree comuni (ad eccezione della sala cinematografica)

– mantenere la distanza di sicurezza interpersonale con gli altri spettatori

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari di apertura della Pro Loco Sori