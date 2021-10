Lavagnese, calciomercato: rinforzo di livello per mister Fasano - LevanteNews

Un rinforzo pesante per mister Fasano quello tesserato quest’oggi dalla società bianconera, il Dg Andrea Dagnino ha infatti concluso un’importante operazione che ha portato a vestire la maglia bianconera Mirko Romagnoli, difensore centrale prestante e potente classe 1998 nato a Siena.

Mirko non ha bisogno di tante presentazioni, esordio nel settore giovanile dell’Empoli e poi cinque anni in Lega Pro nella Robur con cui colleziona 37 presenze e una rete, nel mezzo la fondamentale esperienza di Rimini in Serie D dove segna un gol in 15 partite e la passata stagione un altro campionato di Lega Pro vissuto da protagonista con la maglia della Pistoiese con cui mette a referto 24 presenze e un gol.

Allenatosi già oggi con il gruppo, il ragazzo sarà a disposizione già per derby di sabato, nel frattempo la Società augura a Mirko una stagione importante con la speranza di raggiungere insieme gli obbiettivi prefissati.