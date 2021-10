Fontanabuona: "Sì' al tunnel ed a un trenino che porti nelle valli Bisagno e Scrivia" - LevanteNews

Da Pierluigi Biagioni Europa Verde –Verdi area Tigullio

Da sempre come Europa Verde – Verdi ci siamo schierati a favore della costruzione del tunnel della Valfontanabuona! Avevamo formulato anche delle proposte, come quella di prevedere un parcheggio di interscambio nel tratto terminale!

Inoltre per noi era ed è impensabile collegarlo con il progetto della gronda di ponente, poiché si cadrebbe nello stesso errore che fece l’ex Presidente della Regione Claudio Burlando, il quale , all’atto della firma sul protocollo d’intesa relativo alla gronda di ponente (8 febbraio 2010), si rifiutò di firmarlo, poiché pretese che venisse inserito anche il progetto del tunnel, facendo, a nostro avviso, slittare notevolmente i tempi!

Poiché da più di quattro lustri i partiti che governano il paese, la Regione ed i Comuni interessati al progetto, a parole sono per dare il via libera, ci chiediamo però “arriveremo mai ad assistere alla sua inaugurazione, oppure sarà ancora una volta tramandato ai posteri ?”

Il nostro sogno (utopistico), sarebbe quello di vedere collegate, la Valfontanabuona, l’alta Val Bisagno e magari la Valle Scrivia con una linea a scartamento ridotto come quella della Ferrovia Genova Casella! Vale la pena di ricordare che dando il via libera a questo progetto ci sarebbero dei benefici per le aziende che operano in questa stupenda valle, anche perché non bisogna dimenticarci che quello dalla Valfontanabuona è uno dei cinque poli manifatturieri della Liguria, non servito, però, da un’infrastruttura adeguata, senza contare che con questa opera potrebbe fare tornare ai fasti di una volta l’Expo di questa stupenda valle.

Angelo Spanò co- portavoce metropolitano di Europa Verde –Verdi

Pierluigi Biagioni Europa Verde –Verdi area Tigullio