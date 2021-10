Chiavari, torna la manifestazione "Io non rischio" - LevanteNews

Da Radio Club Levante

Ritorna quest’anno a Chiavari la manifestazione Io non rischio. Dopo l’esperienza della piazza virtuale dell’anno scorso, si ritorna tra le persone e in piazza per diffondere delle buone pratiche di Protezione Civile da seguire prima e durante gli eventi alluvionali. Saremo in piazza Mazzini dalle ore 10.00 di domenica 24 Ottobre.

Grande soddisfazione di poter riportare in piazza questa manifestazione, e grande orgoglio di poterla fare in presenza e non online. Chiavari rappresenta un’eccezione alla regola di effettuare solo piazze virtuali, se non una piazza fisica nei vari capoluoghi di provincia. Verranno illustrate le basilari norme di comportamento da seguire per non trovarsi in situazioni pericolose o complicate, verranno mostrate le mappe di criticità del comune, e forniti utili materiali da consultare attentamente. Ci vediamo in piazza.