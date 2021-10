Chiavari: possesso di droga, arrestato venticinquenne - LevanteNews

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Lavagna e Cicagna, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Chiavari nel corso di un servizio antidroga hanno tratto in arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti C.E. un ecuadoriano di 25 anni, con pregiudizi di polizia. Gli investigatori, nel corso del servizio, a seguito di perquisizione personale e veicolare, recuperavano 15 grammi circa di eroina già confezionata e suddivisa in dosi. Il soggetto, in mattinata sarà processato con rito direttissimo. La droga è stata sottoposta a sequestro.