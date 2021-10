Chiavari, partiti i lavori del nuovo parcheggio in via Parma - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

Sono iniziati questa mattina gli interventi per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico nel quartiere di Caperana, all’altezza del bar Fox, per 280 mila euro. Il progetto prevede 67 nuovi posti auto a raso e 12 stalli per i motorini, oltre ad un collegamento pedonale e ciclabile tra via Parma e il lungo Entella.

“Ampliare e riorganizzare un’area centrale di un quartiere densamente abitato, carente dal punto di vista dei parcheggi, vicina alle scuole elementari e all’asilo ma anche di raccordo con il percorso del lungo fiume – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Bisso – Renderla funzionale e maggiormente accessibile grazie alla riqualificazione e sistemazione dei terreni, con nuovi stalli e arredi urbani, alberature e aiuole, illuminazione a led e impianto di regimazione delle acque meteoriche. Si tratta di un’opera richiesta dai residenti e su cui ci siamo concentrati per dare avvio ai lavori il prima possibile, che diventerà anche un parcheggio di interscambio per i fruitori del percorso naturalistico del lungo Entella. Diversi gli interventi messi in campo in questa zona della città, dall’ampliamento e creazione di nuovi marciapiedi di via Parma, alla sistemazione e messa in sicurezza del primo lotto di via Case Sparse e alla realizzazione di un campetto polifunzionale per i ragazzi”.