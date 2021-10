Chiavari: nuovo direttivo al Centro italiano femminile - LevanteNews

Da Stefania Serra presidente segreteria del Cif Chiavari

Il Centro Italiano Femminile di Chiavari è in essere nella nostra città da molti anni (dal 1985) durante i quali si sono avvicendate diverse presidenti, che hanno sempre cercato di superare le molte difficoltà incontrate.

Oggi si conclude il mandato della presidente Simona Gazzolo e del consiglio tutto, che colgono questa occasione

per ringraziare tutti i rappresentati delle istituzioni ,che si sono avvicendati in questi anni, con cui si è collaborato fattivamente.

Un ringraziamento particolare per non averci mai fatto mancare la Sua vicinanza va a Monsignor Tanasini, le suore Gianelline che oltre ad ospitare l’asilo nido Cif Il Castello Incantato ci hanno concesso di poter usufruire della sala Monti per l’assemblea elettiva.

Il 30 settembre 2021 presso l’Istituto Gianelli, l’assemblea ha eletto il nuovo consiglio, Presidente Stefania Serra,Vice Presidente e tesoriera Simona Gazzolo, segretaria Regina Scuto consigliere Elisa Dal Cortivo e Teresa Foppiano.

Le elette sono aderenti che da anni militano in questa nostra associazione, donne pronte a continuare la missione

del Cif: accogliere altre donne, per continuare a costruire ponti mirati a creare spazi reali di incontro e confronto

sul piano etico e sociale, per il quale nessuno è avversario o concorrente ma interlocutore, per camminare assieme

verso il futuro, attingendo alla conoscenza del passato, senza tralasciare l’essenza della comunicazione e l’ascolto

dell’altro, senza alcun pregiudizio.

Chi desidera condividere questo nostro progetto o intenda partecipare attivamente alla continua crescita della

nostra associazione sarà la benvenuta.

La presidente Stefania Serra

Per informazioni: Cif – via Costaguta, 10 – 348 5197172 – info@cifchiavari.it