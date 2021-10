Chiavari: elezioni 2022, possibile duello donna contro donna - LevanteNews

Chiavari verso le elezioni del 2022. Fiorirà una nuova Primavera? Nelle ultime settimane ci sono stati alcuni episodi che possono offrire una chiave di lettura.

A Bogliasco (riviera di Levante) il centrodestra ha subito una sonora sconfitta ad opera dell’onorevole Leu Luca Pastorino che è tornato a sedersi sulla poltrona, suo trampolino di lancio (è l’unico parlamentare espresso dal dopoguerra nel Golfo Paradiso); sotto accusa gli uomini che stavano dietro alle quinte che non hanno saputo trovare il candidato adatto proponendo Guido Guelfo, un autentico signore apparso però datato a confronto con Pastorino. A Casarza Ligure la Lega non è riuscita neppure a fare entrare in Consiglio il proprio candidato sindaco. Un accordo tra Mentore Campodonico (in pista per la candidatura a sindaco di Rapallo) e Antonio Segalerba (entrambi presidenti dei rispettivi Consigli comunali) avrebbero dettato (facendo un regalo a Pd e Cinque Stelle) le modalità per la perimetrazione dei confini del futuro parco di Portofino.

Se Michela Canepa vedova Di Capua non accetterà la candidatura a sindaco di Chiavari, verrà proposta al suo posto (in conto Toti e forse ad insaputa dello stesso) l’attuale assessore al Bilancio Alessandra Ferrara? Non è detto, infatti, che, dopo la morte di Marco Di Capua, che avrebbe ottenuto sicuri consensi, Antonio Segalerba (l’uomo forte della maggioranza) non apra ai partiti nell’intento di rompere il fronte a cui lavora il leghista Sandro Garibaldi con l’intento di creare una coalizione dei partiti di centro-destra. Fronte che al momento punterebbe ad avere come candidato sindaco una professionista molto nota e stimata in città che ha già avuto esperienze amministrative.

Mancano circa otto mesi alle elezioni che si terranno in concomitanza con quelle genovesi e di questo si dovrà tenere conto nelle alleanze, e ancora mancano ufficialmente i nomi dei candidati, compreso quello del centro sinistra. E prevarranno i nomi o i programmi? Ci sarà il serio impegno di un candidato a realizzare un piano del traffico contro le piste ciclabili fai da te? Ci sarà chi voglia varare un piano di città culturale che sostenga le possibilità turistiche e commerciali che attendono un rinnovo dopo le campagne “Si saldi chi può”? E i notabili cittadini staranno alla finestra? (m.m.)