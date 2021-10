Ruben Padi non è più l’allenatore della Caperanese: la squadra di Chiavari che milita in Prima Categoria ha fin qui ottenuto zero punti in due gare di campionato perdendo l’ultima contro la Calvarese.

In attesa del nome del sostituto la squadra si è ritrovata ieri al campo di allenamento per una sessione diretta da Michele Pane.