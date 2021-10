Camogli: via Degregori, affidati i lavori per il ripristino della zona franata - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Affidati i lavori per il ripristino della zona franata e la conseguente riapertura completa della carreggiata in prossimità del tornante. Il progetto prevede scavi di fondazione per le opere di contenimento della scarpata che saranno realizzate in gabbioni, la posa di reti metalliche armate nella parte alta, la scarificazione e l’asfaltatura per la riapertura completa della carreggiata.

Le opere, finanziate dal Ministero dell’Interno con Decreto 23.02.2021, condizioni meteo permettendo, avranno inizio il 25 ottobre prossimo e la circolazione sarà interrotta solo per il tempo necessario alla rimozione dei blocchi e unicamente durante l’orario lavorativo.