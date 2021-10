Un'altra bella giornata di sole - LevanteNews

Un fronte freddo si addossa all’arco Alpino e un flusso meridionale si instaura nei bassi livelli. Nubi in aumento dal mattino con possibili isolate piogge sul Centro-Ponente. Instabilità in accentuazione in serata con possibili isolati temporali: così la previsione di Arpal

TEMPERATURE: minime in aumento, massime in calo

VENTI: deboli o moderati da E-SE; rotazione da nord in serata con rinforzi

MARE: poco mosso, temporaneamente mosso nel pomeriggio

UMIDITA’: su valori medio-alti