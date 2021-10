'Santa': Rally The Globe, splendide auto d'epoca - LevanteNews

Da Franco Borlenghi, Santa Magazine

Chiunque sia passato, ieri sera o questa mattina, davanti al Grand Hotel Miramare, a Santa Margherita Ligure, ha potuto ammirare più di 40 splendide auto d’epoca. Il Miramare, è stato, infatti, punto di sosta e di partenza per l’ultima tappa del Rally The Globe, Carrera Italia 2021, importantissimo tour automobilistico che, partito da Sanremo, ha fatto oggi ritorno nella Città dei Fiori, dopo 2400 km. percorsi, in 10 giorni, attraverso tutto il Nord Italia. Como, Cortina d’Ampezzo, Verona e, appunto, Santa Margherita Ligure, sono solo alcune delle località toccate, passando anche per Piemonte e Toscana. Una bellissima passerella per molti, rari, modelli di auto, tutti antecedenti il 1976. Tra questi, Bentley degli anni ’20, BMW 328, Ford Mustang, Aston Martin, Porsche, ed altri capolavori a 4 ruote.